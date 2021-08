Bungie liet eerder al doorschemeren dat ze vandaag het nieuwe seizoen voor Destiny 2 uit de doeken zouden gaan doen en het moment is bijna daar. De liveshow begint officieel om 18.00 uur, maar om 17.00 uur gaat de pre-show al van start.

Vanzelfsprekend zal Bungie tijdens de hoofd show het nodige laten weten over Season of the Lost, wat het aankomende (vijftiende) seizoen voor de game is. We verwachten echter ook algemene updates omtrent Destiny 2, zoals cross-play en meer.

Bekijk de volledige show hieronder en na afloop lees je de belangrijkste details hier op PlaySense.