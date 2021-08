Bungie heeft vanavond via een livestream bekendgemaakt dat de eerstvolgende grote uitbreiding voor Destiny 2 op 22 februari 2022 zal verschijnen. Het betreft hier ‘The Witch Queen’, die je dieper in de wereld van Savathûn laat duiken om te ontdekken hoe zij en de Hive Light hebben gestolen. Tevens zul je ontdekken hoe je nieuwe wapens kunt craften en je zult jezelf moeten redden in een web van leugens.

Dit gaat gepaard met een nieuwe bestemming die je kunt bezoeken, die ‘Savathûn’s Throne World’ heet, waar je te maken krijgt met een fragiele balans van kracht. Hier zul je het paleis van de Witch Queen verkennen, alsook diep het moeras intrekken. Bij de aankondiging werd een cinematische trailer getoond, dit naast een nieuwe gameplaytrailer en die kun je allebei hieronder bekijken.

Gezien het leger van Savathûn Light gebruikt zul je als Guardian nieuwe manieren moeten zoeken om ze te lijf te gaan. Daarvoor is ‘The Glaive’ in het leven geroepen, wat een soort zwaard op een stok is en met diverse aanvalsmogelijkheden komt. Zo kun je van dichtbij klappen uitdelen, maar ook vuren op afstand en het kent defensieve elementen. Dit alles komt samen met de mogelijkheid tot het craften van wapens, wat een gloednieuwe feature in Destiny 2 is.

Zoals gebruikelijk is met een grote uitbreiding, zal Bungie weer een nieuwe Collector’s Edition uitbrengen en zo ook met The Witch Queen. Die komt dit keer met een figurine van een Hive Ghost.

Season of the Lost, en erna

Het verhaal van Light versus Darkness speelt al jaren een hoofdrol in Destiny 2 en dat komt tot een einde in The Final Shape, de uitbreiding die na Lightfall verschijnt. Die uitbreiding staat voor eind 2022 of begin 2023 gepland, dus het zal nog even duren alvorens The Final Shape uitkomt. Wel begint de opbouw naar de conclusie met het nieuwe seizoen al, zo laat Bungie weten.

Season of the Lost gaat vandaag ook gelijk van start en wel om 19.00 uur. De start van dit seizoen markeert de terugkeer van Mara Sov, zoals eerder al duidelijk werd. Dit seizoen komt vanzelfsprekend met nieuwe wapens en armor, tevens zal er een nieuw exotisch wapen te verkrijgen zijn.

Een andere belangrijke toevoeging is dat cross-play nu officieel beschikbaar is in Destiny 2, waardoor de game op alle platformen tegen elkaar gespeeld kan worden.