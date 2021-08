Microsoft Flight Simulator is nu een aantal weken verkrijgbaar op de Xbox Series X|S en dat is pas het begin, aangezien er nog een hoop aan zit te komen voor deze game. Zo benadrukte Microsoft vanavond tijdens de Xbox Showcase dat de recent uitgestelde wereld update gepland staat voor 7 september en daarmee worden drie gebieden van de nodige detailvolle updates voorzien, waardoor het meer natuurgetrouw oogt.

Daarnaast komt een Duits vliegtuig naar de game, wat in lijn ligt met de wereld update die zich op Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland richt. Het betreft hier de Junkers JU-52, waarvan er wereldwijd slechts nog een paar zijn. Verder werkt het team samen met het innovatieve bedrijf Volocopter om moderne drones over te nemen, die vroeg of laat ook naar de game komen.

Daarnaast heeft Microsoft Reno Air Race aangekondigd, wat de grootste uitbreiding tot op heden is. Deze uitbreiding moet dit najaar verschijnen. Van de diverse aankomende updates zijn verschillende trailers verschenen en die check je hieronder.