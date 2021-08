Dit najaar verschijnt Forza Horizon 5 en gezien dit een van de grootste releases voor de Xbox en pc van Microsoft is, vieren ze dat op een creatieve manier. Ze hebben namelijk tijdens de Gamescom showcase een speciale controller aangekondigd, die geheel in de kleuren van de game wordt geleverd.

De oplage van de controller is echter beperkt, dus als je interesse hebt is het advies om er een in pre-order te plaatsen.