Ook de veelbelovende kungfu-game Sifu kwam even langs op de gamescom Opening Night, dit met een korte trailer. De trailer mag dan wel kort zijn, toch zit hij boordevol actie én we krijgen ook eindelijk een concrete releasedatum mee.

Geoff Keighley liet weten dat hij de game al gespeeld heeft en vergelijkt de combat met de Arkham-games, wat uiteraard een mooi compliment is. De trailer lijkt inderdaad te bevestigen dat de gevechten een soortgelijke feel met zich meebrengen. Of dat werkelijk zo zal zijn, komen we te weten vanaf 22 februari 2022, wanneer Sifu in de rekken ligt.

Bekijk de nieuwe trailer hieronder.