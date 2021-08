We hebben er een lange tijd op moeten wachten en veel teasers voor onze kiezen gekregen, voordat Bungie eergisteren eindelijk meer deelde over de aankomende uitbreiding voor Destiny 2. The Witch Queen staat gepland voor 22 februari 2022 en in het voorgaande bericht kun je de eerste beelden bekijken. Nu de game actueel in het nieuws is, is het een slimme zet om Destiny 2 afgeprijsd aan te bieden.

Dat is nu het geval en zo is Destiny 2 de nieuwe PlayStation Store deal van de week. Het gaat om diverse edities die je kunt aanschaffen evenals verschillende uitbreidingen. Hieronder kan je de deals in kwestie bekijken. Mocht je er gebruik van willen maken, dan kan je via de onderstaande link direct naar de PlayStation Store toe.