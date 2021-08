Tales of Arise is alweer het negentiende deel in de franchise en deze game zal op korte termijn gaan verschijnen. Op 10 september ligt de game namelijk in de schappen en je kunt tot die tijd de demo uitproberen, mocht je meer willen weten over deze titel. Nu de release met rasse schreden nadert, is ook de bestandsgrootte van Tales of Arise bekend geworden.

Via de Twitterbot PlayStation Game Size is naar buiten gekomen dat Tales of Arise namelijk zo’n 37GB in beslag zal nemen. Dat is zeker geen al te grote bestandsgrootte en je kunt dus vrij gauw aan de slag met de game. Wil je meer weten over Tales of Arise? Lees dan ook even onze preview, waarin we meer over deze game vertellen.