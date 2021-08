Een van de speerpunten van Ratchet & Clank: Rift Apart waren de zogeheten ‘rifts’. Deze zorgden ervoor dat je in andere werelden terecht kon komen. Dit was volgens Insomniac alleen mogelijk door de snelle SSD van de PlayStation 5. Volgens Jon Burton – de oprichter van Traveller’s Tales – zijn deze rifts echter ook mogelijk op de PS3.

Burton heeft via het Coding Secrets YouTube-kanaal zijn mening gegeven over de nieuwste Ratchet & Clank. Volgens de oprichter van Traveller’s Tales leek het er in de trailers – die voor de lancering van Ratchet & Clank: Rift Apart verschenen – op dat de rifts een belangrijk onderdeel van de gameplay waren. Dit bleek niet per se het geval, want deze worden voornamelijk gebruikt in cut-scènes en setpieces, met zeer beperkte gameplay. Burton vindt dan ook dat gamers een beetje bedonderd zijn.

“The way the Rift gameplay was represented before launch was pretty misleading, and that what was shown as amazing sequences of Ratchet zipping between many other worlds all chained together into awesome action sequences ended up being mostly just cutscenes or very short sections of very limited gameplay.”

Omdat de rifts niet daadwerkelijk bij de effectieve gameplay horen, maar min of meer scripted zijn, kan dit vrij gemakkelijk gedaan worden op een PlayStation 4 en zelfs op een PlayStation 3. De grootschalige rifts in Rift Apart zijn namelijk op vaste plekken geprogrammeerd. Door het gebruik van buffers kan je dit effect zonder problemen nabootsen op oudere consoles.

“You only move across a very small part of the world and have very little ability to even move during this section – this means the game has the whole time you’re playing the section to load in the next section.” “So imagine the game has two memory buffers. The first buffer holds the section you’re currently playing in. While you’re playing, it can load the next section into the second buffer. To transition between the buffers you can just have a very simple intermediate Void location permanently in memory to hide any swap-over glitches that might happen.”

De exacte uitleg van Burton over de rifts van Ratchet & Clank: Rift Apart kan je hieronder horen en zien.