Naughty Dog is al een tijdje bezig met een multiplayercomponent voor The Last of Us: Part II. Meer dan een jaar na de release van de base game hebben we echter nog altijd geen releasedatum. Meer zelfs: de ontwikkelaar is nog vlijtig mensen aan het rekruteren om de uitbreiding te verwezenlijken.

Enfin, ‘uitbreiding’ blijkt niet helemaal te kloppen. Op Twitter laat Naughty Dog immers weten dat het om een multiplayertitel gaat die helemaal op zichzelf staat en dus ook los van The Last of Us: Part II speelbaar zal zijn. De ontwikkelaar omschrijft het project verder als een karakteristiek ‘cinematische’ ervaring.

Wij zijn alvast uitermate ge├»ntrigeerd…