De modding community kan af en toe heel erg leuke en/of grappige dingen toevoegen aan games. Zo vond Illogicoma het een goed idee om een vleugje Mario Kart toe te voegen aan Microsoft Flight Simulator.

Flight Simulator is een uiterst realistische game en Mario Kart is dat allesbehalve. Toch heeft de YouTuber het voor elkaar gekregen om parkoersen toe te voegen uit de bekende serie van Nintendo en deze misstaan eigenlijk helemaal niet in de vliegtuigsimulator van Microsoft. Het resultaat kan je hieronder bekijken.