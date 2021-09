De releasedatum van Call of Duty: Vanguard komt steeds dichterbij en dat maakt het voor Activision een prima moment om de eerder uitgebrachte delen van een korting te voorzien. Een tijdje geleden was Modern Warfare al in de aanbieding en dit keer is de laatste game van Treyarch afgeprijsd.

Call of Duty: Black Ops Cold War is namelijk de deal van de week, waardoor je de game voor de halve prijs kan binnenslepen. De PS4 en de cross-gen bundel zijn beide voorzien van 50% korting. De Ultimate Edition cross-gen bundel is voorzien van 40% korting. Mocht je gebruik willen maken van een van deze deals, dan kan je via de onderstaande links direct naar de PlayStation Store.

