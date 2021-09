CD Projekt RED zou dit jaar de ‘next gen’-versie van Cyberpunk 2077 uitbrengen, maar gisteren liet de ontwikkelaar weten dat dit ook volgend jaar zou kunnen worden. Nu is bekend waarom de native PlayStation 5- en Xbox Series-versies wellicht wat langer op zich laat wachten.

De Poolse ontwikkelaar heeft bekendgemaakt dat zij bezig zijn met de eerste uitbreiding voor Cyberpunk 2077. Bijna een kwart van het personeel werkt hier aan mee. CD Projekt RED liet tussen neus en lippen door ook weten dat iets meer dan een kwart zich bezighoudt met de ‘next-gen’ versie. Alleen is datzelfde team ook verantwoordelijk voor de originele versies. Daarnaast is ook een deel van het team bezig met nieuwe projecten.

Zoals je de laatste maanden al gemerkt hebt, zijn er waanzinnig veel veranderingen en verbeteringen doorgevoerd in Cyberpunk 2077 voor de PlayStation 4- en Xbox One-, alsmede de pc-versie. Daar is ontzettend veel tijd in gaan zitten. Het is dan ook logisch dat zij nog niet zo ver zijn opgeschoten met de native PS5- en Xbox Series-versies.