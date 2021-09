We kunnen al een tijdje genieten van Ghost of Tsushima, en de mogelijkheid is er inmiddels ook om de game native op een PS5 te bewonderen via de Director’s Cut. Wat de PS4 en PS5 beide gemeen hebben, is toegang tot de multiplayer die zeer vermakelijk is om te spelen. Nu is er een trailer uitgekomen, waarin het multiplayer segment extra aandacht krijgt. Dit is natuurlijk niet zomaar, want je kunt namelijk vanaf 3 september de online multiplayer modus los aanschaffen voor een adviesprijs van €19,99.

Zodra de standalone content beschikbaar wordt gesteld, gaat hier ook een nieuwe update mee gepaard, gratis beschikbaar voor de gamers die in het bezit zijn van de game (zowel standaard als de Director’s Cut). De nieuwe Rivals Mode (PvP) en Gear Mastery System moeten de liefhebbers voorlopig wel zoet kunnen houden. In de trailer hieronder genaamd Prove Yourself in Rivals, kan je een indruk krijgen wat je vanaf 3 september kunt verwachten.