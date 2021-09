De release van Lost Judgment laat niet lang meer op zich wachten, maar ook na de release is er nog genoeg leuks om naar uit te kijken als je fan bent van de creaties van Ryu Ga Gotoku Studio, ook wel bekend als de Yakuza studio. Na de release van Lost Judgment mogen we namelijk nog wat extra toevoegingen verwachten.

Tegelijkertijd met de release van Lost Judgment kunnen we gelijk het Detective Essentials Pack binnenharken. Daarin zitten nieuwe Detective Dogs, een nieuw skatepark, extra dames om te versieren en vier extra SEGA Master System games om te spelen. Op 26 oktober mogen we het School Stories Expansion Pack verwachten, waarmee je een nieuwe motorfiets krijgt en nieuwe outfits om mee de club in te gaan én je kan de Boxing Combat Style ook buiten de bijbehorende minigame gebruiken.

In de lente van 2022 komt wellicht de interessantste toevoeging: de Kaito Files. In deze DLC zal je in de schoenen van Kaito stappen en mogen we zo’n tien uur aan extra gameplay verwachten. Al deze DLC’s zullen los te koop zijn of zitten inbegrepen, mits je de Digital Ultimate Edition van Lost Judgment aanschaft. Lost Judgment zelf verschijnt op 24 september aanstaande voor PlayStation en Xbox consoles.