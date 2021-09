Assassin’s Creed: Valhalla mag op korte termijn een nieuwe update verwachten en die zal het een en ander aan nieuwe content toevoegen. Ubisoft laat weten dat er met update 1.3.1 drie nieuwe River Raid maps worden toegevoegd.

Daarnaast zal de update de Nightmare moeilijkheidsgraad voor gevechten toevoegen en dat samen met drie nieuwe abilities en nieuwe attributen. Hieronder valt zoal een nieuw zwaard. Verder zal de aankomende update nog wat bugs aanpakken.

Assassin’s Creed: Valhalla is een dermate groot succes voor Ubisoft dat de game nog een jaar aan content krijgt, daarnaast zijn er inmiddels twee grote uitbreidingen verschenen. Dit zijn: Wrath of the Druids en The Siege of Paris, klik op de titels voor onze DLC specials waarin we meer over de content vertellen.