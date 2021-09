Nog enkele nachtjes slapen en Tales of Arise is eindelijk onder ons. Indien je nog niet genoeg gehypet zou zijn, kunnen we je misschien wel helpen met enkele nieuwe trailers die ons helemaal zin doen krijgen in de game.

Een eerste trailer zet Law en Rinwell in de schijnwerpers. Beiden maken deel uit van je party en beiden hebben zo hun eigen kunstjes op het slagveld. Rinwell is een krachtige mage, terwijl Law een meester is met zijn vuisten. Daarnaast hebben we ook een Japanse trailer klaarstaan, die een mengeling van allerlei gameplay elementen toont, waaronder combat en exploratie van de wereld. Ten slotte is er ook een trailer vrijgegeven die het epische verhaal van de game introduceert.

Tales of Arise verschijnt op 10 september voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Bekijk alle trailers hieronder en verwacht op korte termijn onze review.