Bloodborne geldt als één van de absolute hoogtepunten van de afgelopen generatie, en was zelfs mijn ‘Game of the Generation’. De geruchten over een remaster blijven hardnekkig en er zijn genoeg fans die daar enorm van zouden smullen. Tot op heden hebben we echter niks concreets vernomen, en dus moeten we het voorlopig blijven doen met ijdele hoop.

De modder Garden of Eyes denkt daar toch anders over. In de onderstaande video is te zien hoe hij/zij Bloodborne een poetsbeurt heeft gegeven omdat ‘Sony dat toch niet doet’. Garden of Eyes zegt dat er gebruik is gemaakt van een PlayStation 4 Pro met een 60fps-patch, aangepaste belichting en extra opties voor de motion blur, depth of field, screen-space reflections en nog veel meer.