Begin volgend jaar mogen we een nieuwe Rainbow Six verwachten die luistert naar de subtitel ‘Extraction’. Een releasedatum is er nog steeds niet, maar wel staat de game gepland voor januari 2022 en vanavond tijdens de PlayStation Showcase werd er een nieuwe trailer getoond.

Die gaf wat meer van de sfeer vrij en natuurlijk ontbreekt het natuurlijk niet aan de nodige actie. Druk hieronder op play en geniet van de nieuwe footage. Zodra de releasedatum bekend wordt gemaakt lees je het hier.