Groot nieuws voor superheldenfans, want Sony liet ons onlangs genieten van een eerste blik op Spider-Man 2 en daar dook onze favoriete symbioot Venom ook even op. De stemacteur van Venom is echter geen onbekende voor horrorfans, want in een post op het PlayStation Blog werd onthuld wie de rol zal opnemen: Tony Todd, oftewel ‘The Candyman’ voor vrienden.

“We’re so happy to announce that Tony Todd (of Candyman fame) will be voicing the symbiote-fueled Venom in Marvel’s Spider-Man 2.”

Todd deed al eerder wat werk als stemacteur in videogames, onder andere als Vortigaunt in Half-Life 2: Episode Two en Tommy Briggs in Call of Duty: Black Ops II.

Spider-Man 2 verschijnt in de loop van 2023.