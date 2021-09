Met nog minder dan een maand te gaan tot de release van Metroid Dread, heeft men alvast een nieuwe trailer vrijgegeven die een overzicht van de game geeft.

In de trailer krijgen we een hoop gameplay te zien vol actie om van te smullen en men legt uit hoe de twee nieuwe amiibo in-game werken. Daarnaast krijgen we ook wat meer info over de tegenstanders genaamd “Chozo” en hun geschiedenis. Eerder liet men ook al de verschillende soorten vijanden zien waartegen Samus het moet opnemen in de game.

Metroid Dread verschijnt op 8 oktober 2021 exclusief voor de Nintendo Switch.