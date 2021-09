Eergisteren kwam het nieuws naar buiten dat Electronic Arts Battlefield 2042 heeft uitgesteld naar 19 november. Volgens Battlefield insider Tom Henderson zal hetzelfde gebeuren met de beta.

Het was de bedoeling dat de beta in september zou plaatsvinden en geruchten gingen rond dat dit vanaf 22 september zou zijn. Volgens Henderson wordt dit verplaatst naar een latere datum. De beta zal volgens de insider nu op 6 oktober plaatsvinden voor gamers, die Battlefield 2042 in pre-order hebben staan en op 8 oktober kan iedereen met het voorproefje aan de gang.

Henderson is aan deze data gekomen via een intern systeem, dat hij niet kan delen. Electronic Arts zal deze informatie de komende dagen officieel bekendmaken.