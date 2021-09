Bungie heeft wat interessante statistieken gedeeld omtrent de Destiny franchise en die zijn op z’n zachtst gezegd indrukwekkend te noemen. Zo zijn er sinds de release van de originele game tot op heden maar liefst 187 miljoen Guardians in het universum verschenen, wat een enorm aantal is. Of het om unieke spelers gaat of om een totaliteit van Guardians (je kunt er meer per spelersprofiel aanmaken) is helaas niet helemaal duidelijk.

De totale speeltijd van Destiny sinds de release van het origineel tot op heden is logischerwijs ook torenhoog. Zo staat het aantal inmiddels op 9.8 miljard speeluren. Verder laat Bungie weten dat er vorig jaar 2 miljoen Atheons zijn verslagen in de Vault of Glass en in de Deep Stone Crypt is Taniks maar liefst 3.5 miljoen keer geëlimineerd.

Dat is nog niet alles, want ook deelde Bungie nog wat Trials of Osiris statistieken. Dit is immers na een korte periode van afwezigheid weer terug in Destiny 2 en sinds de terugkeer hebben 750.000 mensen Trials of Osiris gespeeld. Dat is meer dan hetgeen bereikt werd in de vroege dagen van Destiny 2. Van die 750.000 spelers waren 120.000 spelers volledig nieuw en 470.000 mensen hadden het al een tijd niet gespeeld.

Van alle plays verliepen er 237.000 zonder enig oponthoud, waarvan 105.000 plays van volledig nieuwe spelers in Trials of Osiris waren. Leuke statistieken dus, die wel aangeven dat Destiny 2 nog altijd springlevend is en mooie successen bereikt.