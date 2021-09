FIFA 22 is natuurlijk voorzien van een uitgebreide soundtrack en EA heeft nu bekendgemaakt welke tracks je zoal te horen krijgt in de game. Volgens de uitgever zijn er 122 nummers in de game aanwezig en die zijn van artiesten uit maar liefst 27 landen.

Onder de artiesten vallen grote namen zoals Swedish House Mafia, maar ook wat kleinere namen. Hierdoor ontstaat er een interessante mix van allerlei tracks die samen de grootste soundtrack voor een FIFA game ooit vormen.

De hoofdsoundtrack bevat dit jaar 52 nieuwe nummers en daarnaast is VOLTA Football voorzien van 70 nummers die beter bij die modus passen. Voor een compleet overzicht van alle tracks kan je hier terecht, tevens staan daar Spotify playlists.