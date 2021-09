Eerder deze maand, heeft Nintendo documenten voor een nieuwe Nintendo Switch controller ingediend bij de FCC. Daarin staat het verzoek om alle foto’s, de handleiding en het bijbehorende diagram geheim te houden voor de komende zes maanden.

Nu is er echter een nieuw document ingediend, waarin staat dat aanstaande vrijdag de gegevens openbaar mogen worden gemaakt. Het ziet er dus naar uit dat de officiële onthulling niet lang meer op zich laat wachten. Volgens de geruchten gaat het om een controller die je in staat stelt om Game Boy en Game Boy Color games te spelen.

Ook gaan er geruchten dat Nintendo 64 games naar Nintendo Switch Online komen en misschien is de nieuwe controller daar wel voor bedoeld. Het is even afwachten en bij nieuws lees je het hier.