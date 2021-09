Op zondag 26 september, morgen dus, is het een speciale dag voor The Last of Us. Op die dag wordt jaarlijks de franchise gevierd en hoewel dat voorheen ‘Outbreak Day’ werd genoemd, is die benaming inmiddels geschrapt vanwege de wereldwijde pandemie, waardoor het een wat andere lading heeft gekregen.

Begrijpelijk, maar dat doet niets af aan het feit dat er weer interessante dingen op stapel staan. Zo heeft Naughty Dog aangekondigd dat er wat kleding te koop is aangeboden in de PlayStation Gear Store, dus als je interesse hebt kan je daar terecht.

Interessanter is echter dat ze ook spreken over de onthulling van volledig nieuwe content. Dit zal morgenmiddag om 18.00 uur plaatsvinden op deze website. Wat we mogen verwachten is niet duidelijk, maar het lijkt enigszins vanzelfsprekend om te denken aan extra content voor The Last of Us: Part II.

En als dat het niet is, dan kan het om cross-over content gaan met andere games, avatars of misschien wordt er wel gesproken over de multiplayer modus, die al lange tijd in limbo is. Morgen weten we meer en bij nieuws lees je het hier.