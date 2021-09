Langzaam maar zeker kruipen we richting het einde van Agent 47’s moordfestijn. Er zijn al vijf zondes langsgekomen en het is nu tijd voor de zesde: jaloezie. Season of Envy is onlangs van start gegaan en dat betekent dat er weer wat nieuwe content is verschenen, wat ongetwijfeld een bloederig einde kent.

Uiteraard zijn er nieuwe wapens, waaronder een klauwhamer en een gedempte sniper rifle. Tevens zijn er een aantal nieuwe Elusive Targets om over de kling te jagen, waarvan de eerste van 1 tot 11 oktober rondloopt. De tweede doet op 15 oktober zijn intrede en is tot de 25ste beschikbaar. Tevens is de Colorado map van 7 tot 17 oktober geheel gratis te spelen.

Dat en veel meer zie je in de trailer hieronder.