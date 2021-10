FIFA 22 en Madden NFL 22 liggen inmiddels reeds in de winkelrekken, maar dat weerhoudt de volgende in het rijtje sportgames van EA niet om alvast aan de deur te kloppen. NHL 22 verschijnt op 15 oktober en laat nu alvast in zijn rijkelijk gevulde kaarten kijken.

De onderstaande video bevat maar liefst 27 minuten aan aalgladde gameplay en laat de virtuele ijshockeyspelers van hun beste kant zien. De focus wordt onder andere gelegd op het geven en ontvangen van passes, en de snelheid van het schaatsen. Kijken maar!