Elden Ring is al een aantal jaren in ontwikkeling en na een lange periode van stilte kregen we eerder dit jaar een concrete releasedatum te horen. De game staat nu gepland voor januari 2022 en dat is dus niet al te lang meer wachten. Uitstel is niet uitgesloten, maar zo te horen gaat het FromSoftware goed af.

In een recent interview met Famitsu heeft Yasuhiro Kitao van FromSoftware aangegeven dat de game nog altijd op schema ligt voor een release in januari. Sterker nog, de ontwikkeling verkeert momenteel in de laatste fase. Dus zolang er niks geks gebeurt, zal de game op 21 januari 2022 in de winkels liggen.

“We’re in the final stages of development, and we’re moving forward quietly.”

Elden Ring verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.