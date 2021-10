Eind deze maand staat de volgende grote release van Ubisoft op het programma en dat is natuurlijk Riders Republic. Deze game krijgt net zoals elke andere titel van deze uitgever uitgebreide ondersteuning. Ubisoft heeft nu bekendgemaakt wat spelers in het eerste jaar na de release mogen verwachten en dat is niet mis.

Zoals we tegenwoordig erg vaak zien, zal Riders Republic ook met seizoenen gaan werken. Het eerste seizoen zal direct vanaf de release beschikbaar zijn. Dit seizoen zal onder de noemer ‘Grand Opening’ van start gaan en is eigenlijk een pre-seizoen.

Later volgen dan seizoen 1, 2 en 3, al is nog niet bekend wat de startdatum precies is. Om alles uit deze seizoenen te halen, zullen spelers de Year 1 Pass moeten aanschaffen. Deze maakt overigens deel uit van de Gold en Ultimate Editions van Riders Republic.

Wat je van de seizoenen mag verwachten hieronder op een rijtje.

Grand Opening Pre-Seizoen: het seizoen dat gelijk live gaat op release van de game. Alle spelers zijn welkom bij het grote openingsfeest van de Republic, waar verschillende multiplayermodi zoals Mass Race, Tricks Battle en Free For All gelijk speelbaar zijn. Exclusieve content is vrij te spelen via wekelijkse uitdagingen. Spelers met de Year 1 Pass krijgen toegang tot twee extra Exotische Kits om mee te racen: de Rocket Bike en Rocket Skis.

Seizoen 1: het is winter in de Republic. The Winter Bash introduceert een seizoensgebonden progressiesysteem waar spelers content & beloningen ontgrendelen door deel te nemen aan tijdelijke multiplayer ervaringen, evenementen en speciale activiteiten. Spelers met de Year 1 Pass krijgen toegang tot een extra Exotische Kit met exclusieve skin, content en een legendarische cosmetische bundel.

Seizoen 2: tijd voor een Showdown! De epische Showdown Multiplayer Modus, een explosieve 6v6 confrontatie in wilde arena's, wordt toegevoegd aan de game. Teams springen in een arena met maar één doel: meer gems verzamelen dan de tegenstanders. Spelers met de Year 1 Pass krijgen extra Exotische Kits met exclusieve skin en content.

Seizoen 3: BMX wordt toegevoegd aan de game. Het seizoen komt met een BMX Sport Add-on, arena's speciaal ontworpen voor BMX, gloednieuwe playgrounds en events. Spelers met de Year 1 Pass krijgen toegang tot een nieuw BMX carrièrepad met nieuwe sponsoren, events en een legendarische cosmetische bundel.

De Year 1 Pass geeft trouwens nog exclusieve toegang tot de Rocket Ski’s en Rocket Bike exotic kits op de release van de game. Tevens krijgen houders van deze pas 7 dagen eerder toegang tot andere exotic kits en de BMX toevoeging.