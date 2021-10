De maand september ligt inmiddels dik een week achter ons en zoals gebruikelijk, heeft Sony weer nieuwe overzichten vrijgegeven van de games die het best verkocht hebben in die maand. Bij de PlayStation 5 zien we Kena: Bridge of Spirits direct bovenaan. Dit is opvallend, gezien de game pas later in september uitkwam.

Een game die eerder verscheen, Deathloop, komt niet verder dan de vierde plaats. De Director’s Cut van Death Stranding staat netjes zesde en die van Ghost of Tsushima staat nog steeds in de top 10. Bij de PlayStation 4 zien we ook wat verschuivingen, daar waar de andere twee overzichten voor een groot deel vergelijkbaar zijn met de afgelopen maanden.

PS5

Kena: Bridge of Spirits NBA 2K22 Diablo II: Resurrected Deathloop Ghost of Tsushima: Director’s Cut Death Stranding: Director’s Cut Tales of Arise Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Assassin’s Creed: Valhalla F1 2021 Life is Strange: True Colors Tom Clancy’s Rainbow Six Siege It Takes Two Hitman III Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Avengers Metro Exodus No Man’s Sky Star Wars Jedi: Fallen Order Watch Dogs: Legion

PS4

NBA 2K22 Grand Theft Auto V Minecraft Red Dead Redemption 2 Diablo II: Resurrected Need for Speed: Heat Fall Guys: Ultimate Knockout The Forest Gran Turismo Sport eFootball PES 2021 Season Update Tom Clancy’s Rainbow Six Siege The Crew 2 F1 2021 Call of Duty: Black Ops Cold War Assassin’s Creed: The Ezio Collection Kena: Bridge of Spirits Assassin’s Creed: Valhalla Assassin’s Creed: Origins Horizon: Zero Dawn Complete Edition Insurgency: Sandstorm

PS VR

Beat Saber Job Simulator Rick and Morty: Virtual Rick-ality Swordsman VR Vader Immortal: A Star Wars VR Series Creed: Rise to Glory The Walking Dead: Saints & Sinners Superhot VR Cave Digger GORN

Free-to-play (PS5 + PS4)

eFootball 2022 Fortnite Genshin Impact Rocket League Call of Duty: Warzone Mega Zombie eFootball PES 2021 LITE Splitgate Super Animal Royale Apex Legends

Heb jij in september nog een game gekocht, of meer dan één? Laat het hieronder weten!