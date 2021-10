Playground Games heeft eerder al aangekondigd dat Forza Horizon 5 meer dan 400 verschillende auto’s zal tellen. Je zal dus diverse merken zoals Jaguar, Porsche en Mercedes terugvinden in de game. In een nieuwe tweet heeft het ontwikkelteam bevestigd dat ook de DeLorean DMC-12 uit de filmklassieker ‘Back to the Future’ aan de game wordt toegevoegd.

Dit voertuig zal beschikbaar zijn in de eerste week van de Festival Playlist en er werd al een kort filmpje gedeeld met de auto in actie, zoals je hieronder kan terugzien. We vrezen dat je er niet mee zal kunnen tijdreizen, maar lekker scheuren moet zeker kunnen.

Forza Horizon 5 komt op 5 november uit voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc, en zal ook op dag één beschikbaar zijn via Xbox Game Pass.

Extremely excited to share that the dream of the ’80s, the Delorean DMC-12, will be available in the first week of the Festival Playlist in #ForzaHorizon5 pic.twitter.com/txkonJDsD6

