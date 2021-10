Gezien Destiny 2 door de jaren heen qua content een enorme omvang heeft aangenomen, introduceerde Bungie vorig jaar de zogeheten Vault. Dit is als het ware een kluis waar allerlei minder vaak gespeelde of minder relevante Destiny 2 content in verdwijnt. Tegelijkertijd voegt Bungie ook weer nieuwe (oude) content toe om zo de speelwereld en de activiteiten een beetje divers te houden.

Begin volgend jaar mogen we de release van The Witch Queen verwachten, wat weer een significante uitbreiding voor de game is. Dit gaat gepaard met het ‘vaulten‘ van bestaande content en een van de grotere onderdelen die in de kluis zal verdwijnen, is de Forsaken campagne. Die zal na 22 februari 2022 niet langer speelbaar zijn.

Om iedereen van Forsaken te laten genieten, zal Bungie deze content in december gratis beschikbaar stellen. Dus als je de free-to-play variant van Destiny 2 speelt, dan krijg je een kleine twee maanden om de Forsaken campagne uit te spelen.

Overigens zal er meer in de Vault verdwijnen op 22 februari 2022 en dat is het volgende: