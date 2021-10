Halloween komt eraan en om dat te vieren, pakt Apex Legends uit met een ‘Monsters Within’ evenement. Speciaal voor deze gelegenheid is er een nieuwe Arenas map toegevoegd met de titel ‘Encore’. Daarnaast zijn er tijdelijk cosmetische voorwerpen voor Caustic, Seer, Bloodhound en Revenant. Lang hoef je er niet op te wachten, het ‘Monsters Within’ evenement gaat op 12 oktober van start.

Op 26 oktober keert Shadow Royale terug. In deze speciale modus moeten de Legends het zien te overleven tegen een alsmaar groter wordende vijand. Als een Legend namelijk sneuvelt, dan wordt het slachtoffer door een schaduw geinfecteerd, waarna die het tegen de rest moet opnemen. Dat levert wat leuke extra’s op, want in schaduw vorm kun je blijven respawnen en over muren rennen. Je hebt beschikt echter niet over je wapens en je gezondheid wordt minder.