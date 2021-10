Bungie laat weten dat Festival of the Lost weer teruggekeerd is in Destiny 2 en dat is voor fanatieke spelers natuurlijk geen onbekend verhaal. Met het oog op Halloween is dit in-game event beschikbaar gesteld in Destiny 2 en dat komt met drie Haunted Sectors, waarin nieuwe gear en beloningen vrij te spelen valt.

Festival of the Lost is tot 2 november beschikbaar en gratis voor alle spelers van de game. Het is dus geen vereiste om de Season Pass te bezitten wil je van de nieuwe content genieten. Deze nieuwe content bestaat zoals al aangehaald uit drie nieuwe Haunted Sectors.

Bungie zegt er het volgende over:

Spelers kunnen aan de slag met drie nieuwe verhalen in de vorm van Haunted Sectors. Onthoofde wezens bevinden zich in de donkere krochten van de maan, op Nessus wordt er gejaagd op een Guardian en er is iets nieuws en angstaanjagends ontstaan nadat een Vex Mind en een Exo samengevoegd zijn. Spelers kunnen tijdens Festival of the Lost de nieuwe Exotic Jurassic Green Pulse Rifle, een nieuwe Exotic Sparrow en meerdere andere beloningen vrijspelen. Een daarvan is het Bump in the Night-embleem, dat spelers van Eva krijgen wanneer ze de Haunted Sectors doorspelen. Ook zijn op dinosaurus geïnspireerde ornament sets nu verkrijgbaar in de Eververse Store.

Dit is overigens niet het enige evenement dat voor dit najaar op de planning staat, ook zal Bungie nog uitgebreid zijn 30ste verjaardag gaan vieren. Meer details daarover volgen laten.