Het is reikhalzend uitkijken naar de Video Game Awards. Natuurlijk krijgen we dan te horen welke game bekroond zal worden tot Game of the Year, maar voor velen van ons zijn de ‘randzaken’ en stuk meer de moeite waard, zoals aankondigingen van nieuwe games. Geoff Keighley weet altijd wel met een paar primeurs te komen, dus de verwachting is dat we ook dit jaar wat sappige onthullingen mogen verwachten.

Onlangs wisten we te melden dat Jim Ryan ervan overtuigd is dat de aankomende line-up van games de sterkste ooit is. Met games als Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7 en God of War: Ragnarök, heeft Sony inderdaad al een mooie voorzet en dat wordt verder aangevuld met third party exclusives. Denk dan aan Star Wars: Knight of the Old Republic, Forspoken en Final Fantasy XVI en meer, die ook in de pijplijn zitten.

Naast deze titels verwachten we nog het een en ander te zien tijdens de uitreiking van de VGA’s. En dan denken we in het bijzonder aan PlayStation VR 2, die er natuurlijk ook aan zit te komen. Al een geruime tijd zijn er geruchten dat Firesprite bezig is met een vr-game, al dan niet bedoeld voor PlayStation VR 2. Veel van de suggesties doen geloven dat het gaat om een vr-adaptie van Horizon, en stel je eens voor: rondlopen in de natuur van Forbidden West! Dat is een uiterst mooie manier om de OLED schermpjes van de vr-headset te showcasen.

Maar we begrijpen ook dat niet iedereen fan is van de Horizon franchise, waardoor we ook wat anders voorstellen: Killzone VR. Ook een franchise afkomstig uit de Guerrilla Games hoek. Een shooter spreekt over het algemeen wel een groot publiek aan en het is ook alweer een tijd geleden dat we een Killzone game hebben gehad. Dat zou dus een perfecte binnenkomer zijn om de nieuwe vr-set te introduceren en de VGA’s is daar een erg mooi platform voor.

We kijken natuurlijk ook even naar de concurrentie op dit vlak. Zo zien we dat de Oculus Quest een Medal of Honor heeft gehad, ontwikkeld door niemand minder dan Respawn Entertainment. Deze game oogt op zijn minst zeer interessant. Valve biedt via Steam uit eigen stal Half-Life: Alyx, ook een first-person shooter die op originele wijze laat zien wat voor ervaring je kunt hebben met virtual reality. Waarom zou Sony dan niet met hun eigen shooterfranchise de spierballen van PlayStation VR 2 kunnen tonen?

De andere platformen hebben aangetoond dat goede shooters mogelijk zijn en dat het ook erg gewaardeerd wordt. Killzone is een franchise die al even in de kast ligt en met PlayStation VR 2 zijn in combinatie met de unieke controllers ongetwijfeld veel toffe dingen mogelijk. Laat dat maar aan Guerrilla Games over en zo’n headset introduceren moet je natuurlijk doen met een knaller van een game, letterlijk en figuurlijk. Maar of het zo gaat uitpakken, dat is natuurlijk afwachten.

Het stuk hierboven is natuurlijk volledig speculatief, maar het kan geen kwaad om het idee eens op te gooien. De stelling van deze week is dan ook dat Killzone VR een mooie binnenkomer zou kunnen zijn voor PlayStation VR 2, wat een grote groep gamers zou kunnen bereiken. Dat sluit weer aan op iets anders dat Jim Ryan zei, hij liet namelijk ook weten dat hij zou willen dat een zo groot mogelijk publiek PlayStation games speelt. En feit is dat een shooter het altijd goed doet bij de massa. Wat jij? Mee eens of denk je er anders over? Laat je hieronder horen!