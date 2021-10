Riders Republic heeft een gigantische sandbox wereld met gebieden die geïnspireerd zijn door diverse nationale parken in de Verenigde Staten, zoals Mammoth Mountain, Bryce Canyon en Yosemite Valley. In de door Ubisoft uitgebrachte nieuwe trailer zie je hoe jij dadelijk op de release te gekke stunts over onder andere ravijnen, bergen en bossen kan uitvoeren.

Check de trailer hieronder en noteer 28 oktober in de agenda. Riders Republic komt dan uit voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, pc en diverse game streamingdiensten. In onze hands-on preview lees je er meer over.