Eerder vanmiddag onthulde Electronic Arts de Hazard Zone modus van Battlefield 2042 en op hetzelfde moment kwam Activision met de eerste beelden van de Zombie modus uit Call of Duty: Vanguard. Deze Zombies modus wordt gemaakt door Treyarch, die daar heer en meester in is en de eerste trailer geeft een indruk van wat je mag verwachten.

Doordat Treyarch natuurlijk de ontwikkelaar is, mag je vergelijkbare gameplay verwachten als wat je van Call of Duty: Black Ops Cold War gewend bent – althans, in deze modus. Wel zien we in de trailer dat de soldaten uit de campagne van Vanguard nu een rol spelen en dat er ook fragmenten van multiplayer maps in deze modus terugkomen.

Call of Duty: Vanguard is vanaf 5 november verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.