Dying Light 2 is al verschillende keren uitgesteld, dus het valt te hopen dat de nieuwe releasedatum van 4 februari 2022 nu wel wordt gehaald. Tot die tijd wil Techland gamers meer informatie verschaffen over de game zelf en daarom is er een nieuwe video vrijgegeven.

De Poolse ontwikkelaar geeft meer details omtrent Dying Light 2 door ‘Dying 2 Know More-episodes beschikbaar te stellen. De nieuwste aflevering laat weten dat je je omgeving letterlijk een andere smoel kunt aanmeten.

Tijdens het avontuur zal je verscheidene verlaten gebouwen tegenkomen en deze kan je renoveren. Dit resulteert bijvoorbeeld in winkels of plekken die je extra quests opleveren. Wat er nog meer mogelijk is, wordt in de onderstaande video uitgelegd.