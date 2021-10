Er zijn pas een aantal dagen verstreken sinds de release van Back 4 Blood en ontwikkelaar Turtle Rock komt al met de eerste paar fixes om gehoor te geven aan de meest gehoorde klachten van spelers.

De hotfix is inmiddels van kracht en vereist geen download, aangezien de aanpassingen allemaal vanaf de server kant gedaan konden worden. De update maakt een aantal aanpassingen aan de campagne modus en de Swarm PvP modus.

Zoals sommigen van jullie misschien wel al gemerkt hebben, was het interval tussen speciale zombie spawns misschien wel iets te hoog, daarom heeft Turtle Rock de spawn rate van speciale zombies naar beneden bijgesteld. Voor de PvP modus zijn de aanpassingen vooral veranderingen van variabelen, zoals schade en cooldown.

Voor de volledige lijst fixes, lees hieronder verder:

Campaign – this is an attempt to address some of the concerns regarding the challenges presented by some difficulties.

Roaming Special Spawn rate decreased on all dificulties

Adjusted Supply Point earning rates for Blue Dog Hollow: The Sound of Thunder to better account for level repeats

Swarm – adjustments made in response to what we’ve observed with Swarm matches.

Bruisers max health reduced to 800 from 850

Bruisers damage reduced to 15 from 20

Bruiser Burst delay to 3 from 2.65

Bruiser Weakspot multiplier increased to 1.65 from 1.5

Tallboy damage increased to 20 from 15

Hocker Projectile speed to 2500 from 3000

Hocker Projectile cooldown to 7 from 6

Stinger Projectile spread reduced to 20 from 30+

Stinger Projectile speed increased to 5500 from 5000

Back 4 Blood krijgt over het algemeen redelijk tot goede review scores. Twijfel jij nog of je het spel moet halen? Lees dan zeker even onze Back 4 Blood review. Heb je een Xbox Game Pass abonnement, dan kan je het spel als onderdeel van je abonnement spelen.