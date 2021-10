Het was ten tijde van de aankondiging van GTA Trilogy – The Definitive Edition nog even gissen wat de verbeteringen zouden zijn, vooral omdat ze waarschijnlijk de volle pond gaan vragen. Nu weten we gelukkig al iets meer over wat er precies anders zal zijn in deze uitgave van de GTA trilogie.

De GTA Trilogy – The Definitive Edition zal volgens een gelekte Rockstar support pagina – welk inmiddels alweer offline is gehaald – optimalisaties hebben zoals verbeterde belichting en omgevingen, hogere resolutie textures, een verhoogde draw distance en een GTA V stijl qua besturing. Verder wordt er aangegeven dat er nog meer verbeteringen aanwezig zullen zijn, maar wat blijft vooralsnog een raadsel.

Het is nog maar even wachten of al deze verbeteringen echt een groot verschil zullen maken of dat het vooral gewoon een iets meer gelikte versie van de originele spellen zal zijn. Ik ben benieuwd naar wat jullie vinden, zouden jullie deze GTA collectie voor de volle prijs aanschaffen als de verbeteringen minimaal zijn, of wacht je dan liever op een sale? Laat het weten in de reacties.