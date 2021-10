Eind vorige week kondigde Rockstar Games de Grand Theft Auto Trilogy gaan, die nog dit jaar moet verschijnen en de eerste drie games geoptimaliseerd voor moderne consoles bundelt. Daarmee komen deze klassiekers opnieuw uit en of het de moeite waard is, dat zal de tijd ons leren.

Dat is nu nog meer een vraag, aangezien de vraagprijs voor deze trilogie best wel eens aan de hoge kant kan zijn. De trilogie is namelijk opgedoken bij een retailer en die noteert deze trilogie voor last-gen systemen op ongeveer € 60,-. De current-gen uitgave staat zelfs op € 70,-.

Hoewel je natuurlijk drie games krijgt in deze bundel, is de aangegeven prijs alsnog fors. Het betreft immers klassiekers van weleer, maar de nuance is wel dat Rockstar de adviesprijs officieel nog niet heeft aangekondigd.