Ruim een jaar geleden werd Gotham Knights onthuld door Warner Bros. tijdens DC FanDome. We hebben al een geruime tijd weinig meer van de game vernomen en begin dit jaar werd de game ook uitgesteld naar 2022. Gisteren vond een nieuwe editie van DC FanDome plaats en tijdens dat evenement zijn er eindelijk weer nieuwe beelden getoond.

Ten eerste liet Warner Bros. de onderstaande story trailer van Gotham Knights zien. De trailer focust zich op de Court of Owls, de geheimzinnige organisatie waar je het in de game tegen opneemt. Daarnaast werd ook een behind-the-scenes video getoond, waarin dieper wordt ingegaan op de Court of Owls. Ook die video kun je hieronder bekijken.

Gotham Knights verschijnt in 2022 voor de PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.

Story trailer

Behind-the-scenes video