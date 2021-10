Het regende de voorbije dagen nieuwsberichten over EA en de FIFA-licentie. De houdbaarheidsdatum van die licentie is immers bijna verstreken en FIFA – de organisatie, niet de videogame IP – is van plan om de hoogst mogelijke prijs te vragen voor een verlenging. EA beraadt zich op zijn beurt dan weer over het aanpassen van de titel, om zo dit enorme kostenplaatje te vermijden.

FIFA – nogmaals: de organisatie – heeft ondertussen een woordje uitleg verschaft over hun beslissing om zo’n hoog bedrag te vragen. In het statement wordt vermeld dat FIFA zich ervan bewust is dat hun naam een synoniem staat met virtueel voetbal. Bijgevolg wil het niet langer dat EA als enige de licentie monopoliseert. Nobel doel of kassa kassa? Een mengeling van beiden, zullen we maar zeggen.

“Gaming and eSports are the fastest-growing media verticals on the planet, with new and diverse types of games launching continuously. It is therefore of crucial importance for FIFA and its stakeholders to maximize all future opportunities for football and gaming fans. FIFA also has a duty to support its 211 member associations to fully capitalize on the inherent opportunities that have been emerging over the recent years. The relationship and affinity that the gaming and eSports market has developed over time with the FIFA name clearly underscore that football-based gaming and the FIFA name are intrinsically intertwined.”