Er gaan al langer geruchten over een remaster dan wel heruitgave van FromSoftware’s Bloodborne en inmiddels zou het onlangs verkregen Bluepoint Games zelfs al bezig zijn met een vervolg. Nick Baker van XboxEra Podcast gooit nog maar eens wat olie op het vuur en zegt dat de pc-port van Bloodborne in principe klaar is.

Baker heeft van verschillende bronnen vernomen dat de eerdergenoemde port niet alleen al klaar is, maar dat Bluepoint Games naast een vervolg ook nog eens bezig is met een remaster van de Lovecraftiaanse actie titel. Het gaat hier nogmaals om een gerucht (en neem het dus met een grein natriumchloride), maar meerdere insiders hebben nu al aangegeven dat Sony wel degelijk met iets omtrent Bloodborne bezig is, dus op dit punt lijkt het slechts een kwestie van tijd.

Het fragment waar Nick Baker het verhaal bespreekt staat hieronder.