Na de overname van Bluepoint Games door Sony vorige week, gaf de ontwikkelaar aan bezig te zijn met een nieuw project. Andere geruchten wijzen echter op een tweetal projecten, waarvan er een nieuw is en de ander een remake of remaster. Dat laatste is niet gek, gezien de ontwikkelaar daar de afgelopen jaren een naam voor zichzelf mee gemaakt heeft.

Wat die remake of remaster gaat worden – mits het überhaupt klopt – is nog niet bekend, maar Colin Moriarty heeft via Twitter aangegeven dat hij begrepen heeft dat er gewerkt wordt aan Bloodborne. Of in zijn woorden: “Ik heb gehoord dat Bluepoint misschien op reis gaat naar Yharnam.”

Als dit inderdaad het geval is, dan mag dat geen grote verrassing zijn. De ontwikkelaar heeft immers eind vorig jaar de Demon’s Souls Remake afgeleverd en de vraag naar een herwerkte versie van Bloodborne is groot. Bij meer nieuws lees je het hier.