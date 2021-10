Recent bracht Colin Moriarty van de Sacred Symbols podcast al het gerucht in de wereld dat er gewerkt wordt aan een remaster van Bloodborne. In een nieuwe uitzending gaat hij daar op verder, want Moriarty stelt nu dat Sony van plan is om Bloodborne opnieuw uit te brengen voor de PlayStation 5.

Dit zal dan ongetwijfeld een versie zijn die geüpdatet is voor de nieuwe console, maar dat is niet alles. Moriarty meldt namelijk ook dat er gewerkt wordt aan een vervolg op de game. Dit heeft hij ergens begrepen, maar hij specificeert niet precies waar. Het is dus een flink korreltje zout verhaal.

“They’re re-releasing Bloodborne on PS5, as I understand it, but we’re going to get a sequel to Bloodborne, as I have heard, out of them after that.”

Volgens hem brengt Sony Bloodborne eerst naar de PS5 en die release zal dan opgevolgd worden door de sequel. Voor nu is het afwachten wat er terecht van zal komen, want er gaan al geruime tijd Bloodborne geruchten rond. Maar waar rook is, is vuur, dus hopelijk snel meer nieuws.