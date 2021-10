Hoe geweldig Metroid Dread ook is, het blijft een kwestie van tijd tot er wel een bug of twee boven komt drijven. Gelukkig is Samus haar nieuwste avontuur op de Nintendo Switch en niet op de Super Nintendo of Game Boy, dus kan zo’n foutje snel hersteld worden door de ontwikkelaars, dit in de vorm van update 1.0.1. Er was voor de update namelijk een erg specifieke bug opgedoken.

Als er een map marker was geplaatst op een bepaalde deur tegen het eind van de game en deze deur werd vernietigd, dan crashte de game. Gelukkig was dit voor de update makkelijk op te lossen door de marker te verwijderen alvorens je de deur vernietigde, maar het is natuurlijk netter als het niet gebeurt. Naast het oplossen van deze crash zou ontwikkelaar MercurySteam nog wat andere kleine verbeteringen hebben doorgevoerd, maar deze hebben zij verder niet gespecificeerd.