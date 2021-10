Nacon en RaceWard Studio brachten afgelopen zomer de racer RiMS Racing uit die het realisme van motoren op een interessante wijze presenteerde. De game deed ook volledig nieuwe dingen en wist zich daarmee van de rest te onderscheiden. Toch was het niet alleen maar rozengeur en maneschijn, want er vielen ook zeker kritische noten te kraken. Meer over de game lees je in onze review.

Mocht je nu interesse in RiMS Racing hebben, dan kan je nu gebruikmaken van een gratis trial. De game is nu via Steam beschikbaar tot en met morgenavond 19.00 uur en je krijgt onbeperkte toegang. Liever op console spelen? Dat kan ook. Zo is RiMS Racing vanaf 29 oktober 19.00 uur tot en met 1 november 19.00 uur te spelen op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S.

In tegenstelling tot de pc-versie zit er een tijdslimiet op de trial voor consoles, die is namelijk 3 uur lang speelbaar. Daarnaast laat Nacon weten dat het uitbreidingspakket ‘The Bloody Beetroots’ voor iedereen gratis beschikbaar is gedurende de trial. Dit pakket bevat een unieke Ducati Panigale V4 R livery en een volledige coureursoutfit in samenwerking met Dainese en AGV.