We lieten eerder deze week al doorschemeren dat Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition waarschijnlijk niet in z’n geheel op een Nintendo Switch cartridge geleverd zal worden. Dit omdat een 32GB cartridge, die nodig zou zijn voor de drie games, nogal prijzig is.

De aanname op dat moment was dat de trilogie dan gedeeltelijk op cartridge geleverd zou worden, inclusief een downloadvoucher voor de resterende content. Dit blijkt inderdaad te kloppen als we de Amerikaanse retailer Target mogen geloven, die de trilogie in het assortiment heeft opgenomen.

Dit inclusief de box-art van de game en die geeft een belangrijk detail: dat een download vereist is. Het gaat waarschijnlijk om GTA: Vice City, aangezien die ook bij de digitale editie in de eShop een aparte download vereist.

De opdeling in de Nintendo eShop is namelijk 2.2GB voor Grand Theft Auto III, 10.8GB voor Grand Theft Auto: San Andreas en 119MB voor Grand Theft Auto: Vice City. Dat is nogal laag en als er op de specifieke pagina voor Vice City gekeken wordt, is de download naar verwachting 6.5GB groot.

Wat de reden precies is waarom Vice City een aparte download is, afgezien van het cartridge verhaal, is niet helemaal duidelijk.