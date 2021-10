Special | Apex Legends: Escape – een exotische look voor seizoen 11 – Apex Legends is dezer dagen niet meer weg te denken als een van de meest succesvolle Battle Royale shooters. Sinds de release in februari 2019 is er veel content verschenen en de ontwikkelaar gaat dan ook vrolijk verder. Ondanks dat de game een wat ruige periode achter de rug heeft, staat seizoen 11 binnenkort alweer voor de deur en dit brengt weer aardig wat nieuwe content met zich mee. Pak je zwembroek en zonnebrand maar alvast, want de Legends gaan richting een exotisch paradijs om vakantie te vieren. Apex Legends: Escape staat op het punt van beginnen en wij konden er al even mee aan de slag.

Welkom in Storm Point

Allereerst mogen we een nieuwe map voor de Apex Legends verwelkomen en we laten hiermee Kings Canyon, World’s Edge en Olympus achter ons. Het is tijd voor de personages om de strijd aan te gaan in een nieuwe omgeving en deze map gaat onder de naam Storm Point. Dit exotische eiland ziet er veelbelovend uit en met hier en daar wat werk zou je er misschien zelfs een vakantieoord van kunnen maken. De uitnodigende look is echter misleidend en de vegetatie en diens inwoners hebben namelijk andere plannen met jou en je medespelers. Door de map heen zijn er namelijk Prowler nesten te vinden en deze beesten doen niets liever dan jou met huid en haar opeten. Wees dus altijd op je hoede, want het zijn niet alleen spelers die jou lastig kunnen vallen. In Storm Point zal je overwoekerde gebouwen, gebergtes, stranden en vele rivieren tegenkomen. De map kent een erg divers aanbod van locaties die je stuk voor stuk wilt leren kennen tijdens je eerste speelsessies.

Verder is deze map ook gelijk de grootste van alle maps en dat brengt wat nieuwe features met zich mee. Zo zijn er minder Jump Towers aanwezig en je zult dus op een andere manier de grote afstanden moeten afleggen. Geen paniek: je hoeft niet alle afstanden te lopen. Met Apex Legends: Escape wordt namelijk de Gravity Canon geïntroduceerd en deze zal je op verschillende plekken in Storm Point terugvinden. Wanneer je je op zo’n kanon begeeft, zal deze je in een bepaalde richting afvuren en je zult merken dat je gauw een grote afstand aflegt. De Trident auto’s uit Olympus zijn ook aanwezig op deze map, waardoor je voldoende manieren hebt om van de ene naar de andere locatie te gaan.

Een oude bekende keert terug

Net als ieder ander seizoen mag je van Respawn Entertainment een nieuwe Legend verwachten en eindelijk is ze daar dan: Ash. Ze verscheen allereerst al in seizoen 5 als onderdeel van een missie en ze heeft ook altijd de Legends in de gaten gehouden tijdens de Arena matches. Ash komt nu eindelijk beschikbaar als nieuwe Legend en ze brengt natuurlijk een dodelijk arsenaal met zich mee. Titanfall 2 spelers herkennen deze robotachtige krijger uiteraard en voorheen stond zij bekend als wetenschapper Dr. Ashleigh Reid. Wie van Legends zoals Wraith en Horizon houdt, moet zeker Ash in de gaten houden. Wie weet wordt het namelijk jouw nieuwe favoriet.

Ash is een offensief personage en ze beschikt over een aantal interessante vaardigheden. Zo is haar passieve vaardigheid ‘Marked for Death’ erg handig om overlevenden van een team op te sporen. Zij kan namelijk recente Deathboxes spotten en deze nader inspecteren. Bij inspectie kan zij aan het team doorgeven of er nog iemand van dit team in leven is. Is dat het geval, dan is het wellicht een goed idee om in datzelfde gebied te blijven en eens goed rond te zoeken naar die persoon. Weet je die speler te vinden en hij of zij besluit het op een rennen te zetten? Dan heeft Ash daar wellicht ook een oplossing voor. Met haar tactische vaardigheid ‘Arc Snare’ gooit zij namelijk een soort werpster met een elektrische lading. Je zou het kunnen vergelijken met de Arc Star granaten, maar dan in een wat zwakkere vorm.

Wanneer je deze gooit is de werpster omringd met een elektrische lading en deze zal zich vastklampen aan de vijand als deze dicht genoeg bij de Arc Snare in de buurt is. Eenmaal vastgeklampt aan de vijand, doet deze vaardigheid lichte schade en werkt het als een soort magneet, waardoor jouw vijand niet zo gemakkelijk weg kan rennen. Je zou dit effect kunnen vergelijken met Horizons ultieme vaardigheid. Tot slot beschikt Ash over de ultieme vaardigheid ‘Phase Breach’ en dit is vergelijkbaar met de Portal vaardigheid van Wraith. Ash beschikt over een zwaard dat direct een portaal kan creëren om zo jouw team te verplaatsen. Wanneer je Phase Breach gebruikt word je direct door het portaal heen geslingerd en deze kan je ook niet de andere richting op gebruiken.

C.A.R. SMG: twee type munitie in een wapen

Naast de interessante legend Ash, krijgt Apex Legends: Escape ook een nieuw wapen en dat is een SMG. De C.A.R. SMG gebruikt van zichzelf Heavy munitie en je zou het wapen kunnen vergelijken met de R99 SMG qua vuursnelheid, maar dan met wat meer terugslag. Het meest unieke aan dit wapen is echter dat het twee verschillende soorten munitie kan gebruiken. Heb je geen Heavy munitie meer en gebruik je toevallig een ander wapen dat Light ammunitie verbruikt? De C.A.R. SMG kan beide types gebruiken en dat maakt het een ideaal wapen waarvoor je dus altijd wel kogels hebt. Het werkt net zoals het wisselen tussen verschillende vuursnelheden op wapens en je kunt dus van ammunitie wisselen met een druk op een knop. De primaire munitie is dus Heavy en daarom passen er ook alleen Heavy attachments op het wapen. Je hoeft dus niet ook te zoeken naar Light attachments. Spelers die op zoek waren naar een Heavy SMG naast de Prowler, hebben nu dus een mooi alternatief om uit te kiezen.

Goede vooruitzichten

Met Apex Legends: Escape zet Respawn Entertainment prima nieuwe content neer, waardoor spelers best veel hebben om naar uit te kijken. Zo zal Storm Point voor een frisse wind zorgen na een lange periode aan oudere maps en de locaties op deze map zijn stuk voor stuk erg divers. Vergeet je ogen niet open te houden voor Prowlers en andere wilde beesten op Storm Point, waardoor je dus met dubbel zoveel gevaar rekening moet houden. Wraith spelers hebben aan Ash zeker een interessant alternatief, aangezien ze omschreven kan worden als een ‘verbeterde’ Wraith. Ze beschikt over een interessante kit en je kunt zeker op zeer agressieve wijze jouw vijanden verslaan. Combineer dit met de C.A.R. SMG en je hebt direct een prima loadout om mee te beginnen. Wie dus geen genoeg kan krijgen van de Apex spelen, kan met een gerust hart uitkijken naar Apex Legends: Escape dat op 2 november begint.